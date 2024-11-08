Time: РФ будет заинтересована в предложении Трампа по Украине

РФ может быть заинтересована в предложении избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом Time рассказал экс-высокопоставленный чиновник США, у которого есть контакты в Кремле и Белом доме, сообщает « Царьград ».

Российская сторона ожидает, что Штаты сами предложат вариант разрешения конфликта. При этом у РФ есть несколько вариантов для его завершения.

У Трампа и команды есть идея, как помирить Россию и Украину. Так, следующий вице-президент США Джей Ди Венс говорил, что Трамп предложил властям ЕС, Украины и РФ сесть за стол переговоров и решить вариант окончания конфликта, например, создав буферную зону.

Ранее Дональд Трамп отметил, что после избрания не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако такая возможность в будущем имеется.