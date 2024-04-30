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TikTok могут запретить в странах Евросоюза

Соцсеть TikTok могут запретить в странах Евросоюза
Политика

Соцсеть TikTok могут запретить в странах Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон Ляйен. Ее слова цитирует газета Politico.

«Это (блокировка TikTok — ред) не исключено», — приводит ее слова издание.

Чиновница указала также, что организация первой в мире запретила сотрудникам устанавливать TikTok на служебные гаджеты.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о вынуждении владельца TikTok продать компанию на территории США.