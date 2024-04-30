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Соцсеть TikTok могут запретить в странах Евросоюза

Соцсеть TikTok могут запретить в странах Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон Ляйен. Ее слова цитирует газета Politico.