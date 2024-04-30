TikTok могут запретить в странах Евросоюза
Соцсеть TikTok могут запретить в странах Евросоюза
Соцсеть TikTok могут запретить в странах Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон Ляйен. Ее слова цитирует газета Politico.
«Это (блокировка TikTok — ред) не исключено», — приводит ее слова издание.
Чиновница указала также, что организация первой в мире запретила сотрудникам устанавливать TikTok на служебные гаджеты.
Ранее палата представителей США приняла законопроект о вынуждении владельца TikTok продать компанию на территории США.