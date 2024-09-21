The Times: США и Британия тайно разрешат Украине удары по РФ Storm Shadow
Запад и Киев готовят соглашение по дальнобойным ракетам против России
Великобритания, США и Украина готовят тайное соглашение по использованию дальнобойных ракетам Storm Shadow/SCAL против России, сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на газету The Times.
Журналисты со ссылкой на западных дипломатов утверждают, что Вашингтон, Лондон и Киев подпишут конфиденциальное соглашение. Этим тайным документом разрешат ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow/SCAL.
По данным источников газеты, Белый дом намерен принять решение до ноябрьских выборов президента США.
Ранее в Германии фактически запретили передачу Украине дальнобойных ракет немецкого производства Taurus с радиусом поражения целей до 500 км.