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Запад и Киев готовят соглашение по дальнобойным ракетам против России

Великобритания, США и Украина готовят тайное соглашение по использованию дальнобойных ракетам Storm Shadow/SCAL против России, сообщил « КоммерсантЪ » со ссылкой на газету The Times.

Журналисты со ссылкой на западных дипломатов утверждают, что Вашингтон, Лондон и Киев подпишут конфиденциальное соглашение. Этим тайным документом разрешат ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow/SCAL.

По данным источников газеты, Белый дом намерен принять решение до ноябрьских выборов президента США.

Ранее в Германии фактически запретили передачу Украине дальнобойных ракет немецкого производства Taurus с радиусом поражения целей до 500 км.