The Times: Британия ведет переговоры с Арменией по вопросу нелегальных мигрантов

Власти Великобритании ведут переговоры с Арменией по вопросу передачи в республику нелегальных мигрантов. Аналогичные консультации в Лондоне также ведут с представителями Кот-Д’Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны, сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Times.

В своей публикации британская газета ссылается на утечку документов правительства Соединенного Королевства. Судя по ним, британское руководство ведет переговоры с вышеуказанными странами по схеме, аналогичной договоренностям с Руандой.

Миграционное соглашение между Руандой и Великобританией, в свою очередь, предполагает, что прибывшие в королевство нелегальные мигранты могут быть депортированы в африканскую страну, при этом они не будут иметь право на запрос убежища у Лондона. Пока такой документ не был заключен, мигранты могли оставаться в Британии во время рассмотрения их запроса на убежище.

По данным газеты, по аналогичным договоренностям Великобритания хочет действовать и с Арменией, Коста-Рикой, Ботсваной и Кот-Д’Ивуаром.