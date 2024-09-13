Весь мир ждет решения президента США Джо Байдена по поводу использования Украиной ракет ATACMS по удаленным объектам в России, и предполагается, что использовать именно эти ракеты он не разрешит, но не будет возражать против применения Storm Shadow и SCALP-EG, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на The Times.

Обе ракеты Storm Shadow и SCALP-EG являются довольно опасным и разрушительным оружием. Во время контакта с целью, первая боеголовка снаряда пробивает отверстие, а вторая — проникает в него и уничтожает его.

Военный эксперт заявляет, что на сегодняшний день российское ПВО — более гибкое и быстро адаптируется под виды атак ВСУ и тот тип оружия, который НАТО передает Украине.

«Россия имеет 95% вероятность поражения озвученных ракет. Это по оценке Запада, и это колоссальный процент. Израиль во время ударов ХАМАС сбивал 30–40% снарядов», — заявил эксперт.

Военные аналитики считают, что, скорее всего, Байден даст Киеву разрешение использовать дальнобойное оружие по российским целям, если только не прислушается к словам президента России Владимира Путина. Российский лидер уверен, что на самом деле речь идет не о том, чтобы разрешать или нет наносить Киеву удары западным оружием, а о том, окажутся ли страны НАТО напрямую втянуты в военный конфликт или нет.