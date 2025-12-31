The New York Times выяснили, как Трамп в узком кругу называл Зеленского

Американское издание The New York Times , освещая историю отношений Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает, что в период своего первого срока бывший президент США в частных беседах с помощниками называл украинского лидера «ублюдком».

Как отмечает газета, Трамп тогда возлагал на Украину, а не на Кремль, вину за вмешательство в выборы 2016 года, а его давление на Зеленского с целью начать расследование против семьи Байденов привело к первому импичменту.

Эти подробности публикация связывает со скандальной перепалкой между лидерами в Овальном кабинете в феврале 2025 года, после которой, по воспоминаниям представителей Пентагона, советники Трампа в его кабинете «с ликованием и восторгом высмеивали г-на Зеленского и восхваляли г-на Трампа».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Зеленского «зеленым гомункулом».

