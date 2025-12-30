Медведев: Зеленский желает смерти не только одного человека, а вообще всей РФ

Недавно украинский президент Владимир Зеленский пожелал смерти «одному человеку». Он хочет гибели не только его, но и вообще всех россиян, государства, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что 2025 год был важным и сложным. ВС РФ продолжают громить противника. Экономика России не развалилась, курс рубля укрепился. Все осознают неизбежность победы РФ, что стало самым важным результатом года.

При этом Зеленский отдал указ о массированных атаках, отметил Медведев.

«Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку. Пожелаю другого — в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Кроме того, тело нужно тщательно исследовать, считает зампред Совбеза РФ. Не исключено, что это «засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший из карликовой галактики в Тукане». Еще Медведев выразился на «малотуканском наречии».

«З останнім роком, факинг паппет!» — написал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря предприняли попытку атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Украины к государственному терроризму.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.