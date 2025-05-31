The Guardian: «Золотой купол» Трампа столкнулся с суровой реальностью

В то время как глава Белого дома обещал завершить проект за три года, внутренние документы Пентагона указывают, что демонстрационная версия появится лишь к 2028 году — значительно позже окончания текущего срока Трампа.

Проект стоимостью 175 миллиардов долларов предполагает создание спутниковой сети для отслеживания ракетных угроз с опорой на технологии SpaceX. Однако текущий план реализации выглядит куда скромнее: первые 18 месяцев уйдут лишь на интеграцию систем данных, а полноценное развертывание боевых компонентов откладывается на неопределённый срок.

Эксперты издания отмечают характерный для администрации Трампа разрыв между громкими заявлениями и реальными возможностями военно-промышленного комплекса США. При этом проект продолжает получать финансирование, став частью стратегии «мира через силу», несмотря на очевидные технологические риски и сомнения в выполнимости в заявленные сроки.