The Economist: идет серьезная подготовка к выдвижению Зеленского на второй срок

На Украине разворачивается масштабная кампания по выдвижению кандидатуры действующего главы государства Владимира Зеленского на второй срок на посту президента, сообщает британская газета The Economist .

«Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский выступил перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», — говорится в публикации.

В статье отметили, что Зеленский на прошлой неделе провел совещание, на котором поставил перед своей командой задачу организовать проведение голосования после полного прекращения огня, которое, предположительно, может наступить в конце апреля.

Из материала следует, что первые признаки этого могут появиться 5 мая, после парламентских слушаний по продлению военного положения, срок которого истекает 8 мая. При этом ключевым условием для начала выборов станет отмена военного положения в стране.

Газета со ссылкой на правительственные источники добавила, что выборы на Украине могут состояться в начале июля.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя проект нового соглашения с США по полезным ископаемым, заявил, что оказанная Вашингтоном военная помощь Киеву — это не кредит. При этом он поблагодарил Белый дом за поддержку.