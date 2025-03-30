The Economist: идет серьезная подготовка к выдвижению Зеленского на второй срок
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
На Украине разворачивается масштабная кампания по выдвижению кандидатуры действующего главы государства Владимира Зеленского на второй срок на посту президента, сообщает британская газета The Economist.
«Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский выступил перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», — говорится в публикации.
В статье отметили, что Зеленский на прошлой неделе провел совещание, на котором поставил перед своей командой задачу организовать проведение голосования после полного прекращения огня, которое, предположительно, может наступить в конце апреля.
Из материала следует, что первые признаки этого могут появиться 5 мая, после парламентских слушаний по продлению военного положения, срок которого истекает 8 мая. При этом ключевым условием для начала выборов станет отмена военного положения в стране.
Газета со ссылкой на правительственные источники добавила, что выборы на Украине могут состояться в начале июля.
Ранее Владимир Зеленский, комментируя проект нового соглашения с США по полезным ископаемым, заявил, что оказанная Вашингтоном военная помощь Киеву — это не кредит. При этом он поблагодарил Белый дом за поддержку.