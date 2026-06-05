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Термоядерная дура: Медведев высказался о фон дер Ляйен после слов об агрессии РФ

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов, что взрыв морского дрона в Румынии — «следствие войны РФ».

«Докторша Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце „прямым следствием войны России“. Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе — результат агрессии Кремля», — отметил Медведев.

Он добавил, что «это не намек».

Ранее военно-морской беспилотник взорвался возле порта Констанца в Румынии. Подобный аппарат использовался в войне на Украине.

После этого фон дер Ляйен назвала взрыв безэкипажного катера ВСУ в Румынии якобы следствием «войны России против Украины». Она считает, что это становится угрозой восточным границам Евросоюза.

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