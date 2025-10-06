Глава министерства войны США Пит Хегсет прокомментировал популярную теорию об «индексе пиццы», согласно которой всплеск заказов пиццы в заведениях у Белого дома и Пентагона воспринимается как «сигнал» о начале глобальных кризисов. Министр признался, что специально заказывает коллегам фастфуд, «чтобы всех запутать», сообщает «Царьград» со ссылкой на Fox News.

Хегсет признался, что знает о существовании известного X-аккаунта, который мониторит заказы пиццы в заведениях вблизи Минвойны. Если наблюдается всплеск заказов навынос в пятницу или выходные дни, то пользователи делают вывод о сверхурочной работе сотрудников американской администрации и военного ведомства, что якобы свидетельствует о приближении новых мировых кризисах.

Однако Хегсет заявил, что специально заказывает еду подчиненным в случайные дни, чтобы устроить неразбериху и вынудить интернет-пользователей обсуждать очередной скачок «индекса пиццы».

«Я не только избегаю посещения кафетерия, но и в случайные дни заказываю много пиццы, чтобы всех запутать. <…> Вечерами пятницы заказов много, но это всего лишь я, кто через приложение создает видимость активности», — прокомментировал Хегсет.

Ранее министр войны призвал американских генералов и адмиралов готовиться к войне. Хегсет также заявлял, что пацифизм — это наивное и опасное явление.

