Пентагон призвал готовиться к войне
Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com
Соединенные Штаты должны быть готовы к войне, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам. Он добавил, что американцы живут «в динамичные и потенциально опасные времена». С его призывом также согласился глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.
По словам Кейна, противники США уже объединились, и Вашингтону необходимо поступить так же.
«Мы должны быть готовы к войне», — заявил глава комитета начальников штабов американской армии.
Утверждения Дэна Кейна повторил и Пит Хегсет. Глава Пентагона уверен, что Соединенным Штатам необходимо готовиться к войне ради «защиты мира», а пацифизм — наивное и опасное явление.
