Боеголовки на российских ракетных системах «Орешник» выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий. Верховный главнокомандующий отметил, что весь мир продолжает обсуждать «Орешник», сообщает РИА Новости .

Путин добавил, что подобные ракетные системы пытались создать и в прошлые годы, однако разработчикам не хватало необходимых материалов.

«Была проблема: летит и плавится, как эскимо», — прокомментировал президент.

Ранее Путин заявлял, что «Орешник» — это историческое событие в ракетно-космической области. Президент признавался, что он лично отдавал приказ на производство этой системы.