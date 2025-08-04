Телеканал «12»: Израиль начал готовится к полной оккупации сектора Газы

Израильские СМИ сообщили, что правительство страны приняло решение о полной оккупации сектора Газа. Это решение связано с ситуацией вокруг израильских заложников, которых, как сообщается, ХАМАС отказывается освобождать, пишет SHOT .

Израильский телеканал «12», ссылаясь на источники в администрации премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает, что руководство страны считает необходимым начать активные действия немедленно, иначе заложники могут погибнуть от голода, а ХАМАС продолжит контролировать сектор Газа. По данным этих же источников, освобождение пленных теперь возможно только при условии полной капитуляции ХАМАС.

Данные сообщения появились после того, как ХАМАС опубликовал материалы с изображением истощенных израильских пленных — Эвиатара Давида и Рона Браславски, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Точная дата съемки этих материалов не указывается.

По данным израильской власти, примерно 20 человек все еще находятся в секторе Газа, а также там остаются тела около 30 погибших людей.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС согласилось возобновить переговоры о всеобъемлющем урегулировании конфликта в секторе Газа.