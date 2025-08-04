The National: ХАМАС готов к переговорам о мире в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС согласилось возобновить переговоры о всеобъемлющем урегулировании конфликта в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на The National.

В данный момент США обсуждают проект соглашения с Израилем. Также в процессе обсуждения задействованы посредники из Египта и Катара.

ХАМАС также готов освободить всех израильских заложников в рамках урегулирования конфликта. Ранее движение отмечало, что готово возобновить с Израилем переговоры о мире в Газе, как только в регионе прекратится голод.

Между тем издание Jerusalem Post написало, что Израилю и США могут понадобиться месяцы для подготовки новой сделки с ХАМАС. По словам экспертов, это будут очень сложные переговоры.