Telegraph: Зеленский смягчил позицию по территориям перед встречей глав РФ и США

Украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на уступки по уже освобожденным РФ территориям ради завершения вооруженного конфликта. Это произошло перед встречей глав России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа на Аляске, сообщает URA.RU со ссылкой на материал британской газеты The Telegraph.

«Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже освобожденные Россией в рамках плана, поддерживаемого европейцами», — пишет издание.

В материале отмечают, что, хоть Украина и готова уступить, она пойдет на это только при наличии конкретных гарантий безопасности. Так, Киев попросит продолжить поставки ему западного вооружения и пообещать возможность вступления в НАТО.

Ранее Трамп рассказал о своей обеспокоенности из-за высказывания Зеленского о неготовности идти на территориальные уступки. Политик намекнул на возможные обмены землями в будущем.