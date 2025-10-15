НАТО обсуждает правила, которые упростили бы задачу по сбиванию российских истребителей с ракетами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Отмечается, что «вооружения и траектория» самолета будут ключевыми факторами, определяющими предполагаемую угрозу.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал к созданию единой системы ПВО и ПРО. Он отметил, что это помогло бы ему устранить так называемые «национальные оговорки», которые могли бы помешать применить силу в ответ.

Как пишет издание, эти планы планируется обсудить во время встречи 15 октября.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Соболев предложил Соединенным Штатам передать ядерные боеголовки Украине. Этот шаг станет гарантией безопасности страны.

