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Telegraph: украинский удар ракетами ATACMS по Севастополю усилит тревогу в США

Использование ВСУ американских ракет ATACMS для удара по гражданскому населению Севастополя усилит обеспокоенность Штатов, сообщает Газета.ru .

Как пишет The Telegraph, американская обеспокоенность касается вопроса снятия запрета на удары вооружением США по территории РФ.

ВСУ 23 июня атаковали городской пляж Учкуевка под Севастополем кассетными ракетами американского производства ATACMS. В результате нападения погибли 4 человека, ранен 151. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что американцам не удастся отсидеться за океаном после данной атаки, им не уйти от ответственности.