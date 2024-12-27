Telegraph: Трамп мог бы предложить Великобритании войти в состав США
Избранному президенту США Дональду Трампу нужно предложить Великобритании подумать над сделкой о вхождении в состав Соединенных Штатов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Telegraph.
Как пишет издание, британцам бы «повезло», если бы страна получила такое предложение.
В публикации нынешние отношения Вашингтона и Лондона сравнили с отношениями метрополии и доминиона. Как отметили авторы статьи, это ведет к снижения экономического развития страны.
Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон занял более взвешенную позицию по вопросу о нанесении ударов вглубь России после того, как ВС РФ применили баллистическую ракету «Орешник» в Днепропетровске