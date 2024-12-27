Telegraph: Трамп мог бы предложить Великобритании войти в состав США

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно предложить Великобритании подумать над сделкой о вхождении в состав Соединенных Штатов, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, британцам бы «повезло», если бы страна получила такое предложение.

В публикации нынешние отношения Вашингтона и Лондона сравнили с отношениями метрополии и доминиона. Как отметили авторы статьи, это ведет к снижения экономического развития страны.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон занял более взвешенную позицию по вопросу о нанесении ударов вглубь России после того, как ВС РФ применили баллистическую ракету «Орешник» в Днепропетровске