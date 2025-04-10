Telegraph: принц Гарри посетил Украину

Британский принц Гарри в четверг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он посетил одну из клиник Львова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

«Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат», — говорится в сообщении.

О поездке принца узнали только после того, как он покинул Украину.

Ранее с пальца принцессы Уэльской Кейт Миддлтон пропало известное обручальное кольцо. Оно принадлежало покойной принцессе Диане. Принц Уильям вручил украшение с бриллиантами и сапфиром своей невесте в день помолвки. Однако теперь Миддлтон перестала носить кольцо бренда Garrard — драгоценность уже давно никто не видел.