Telegraph: обыски у главы ОП Ермака могут сорвать мирные переговоры

Обыски в доме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака ослабляют позиции Киева на переговорах с Москвой. Об этом рассказала британская газета The Daily Telegraph, сообщает ТАСС .

Она пишет, что скандал разрастается «как снежный ком». Он появился в то время, когда Соединенные Штаты пытаются завершить конфликт.

Конфликт может сорвать переговоры между Россией и Украиной. Также вероятное участие одного из ключевых переговорщиков со стороны Киева в коррупционных схемах ослабляет позицию этой страны.

Утром 28 ноября у Ермака начали проводить обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

Против него начались следственные мероприятия. Обыски проводят в правительственном квартале в Киеве.

Некоторое время назад в НАБУ рассказали о разоблачении крупной коррупционной схемы по воровству денег в энергетической сфере. Первым фигурантом оказался «кошелек» президента Украины, бизнесмен Тимур Миндич.

Он покинул страну и был объявлен в розыск. Потом провели обыски у министра юстиции Украины Германа Галущенко. Он сбежал из государства и оказался объявлен в розыск.

