Telegraph: Германия и США не хотят обещать Киеву точные сроки вступления в НАТО

Власти Германии и США не хотят давать Украине обещания касаемо точных сроков вступления в состав НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

«Германия и Соединенные Штаты во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне, посвященной 75-летнему юбилею организации, озвучили свои предостережения против того, чтобы предлагать Киеву жесткие временные сроки», — сказано в публикации.

По словам источника, который знаком со взглядами американской администрации, чиновники в правительстве США «очень скептически» относятся к «продвижению Украины дальше по пути» к полноправному членству в Альянсе в 2024 году.

«США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существует опасение относительно угрозы со стороны России для остальных членов альянса», — отметил источник.

Подобное решение, как следует из статьи, скорее всего разочарует президента Украины Владимира Зеленского, которого уже предупреждали, чтобы он не требовал «невозможного» от НАТО.