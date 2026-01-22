сегодня в 07:20

Телефон спецсвязи зазвонил на совещании Путина с правительством

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, в ходе которого он получил звонок по спецсвязи, сообщает РЕН ТВ .

Все произошло 21 января. В ходе совещания, которое прошло в дистанционном формате, обсуждались обращения граждан, поступившие в ходе пресс-конференции «Итоги года».

Внезапно зазвонил телефон спецсвязи. Звонок раздался посреди выступления заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

Пока что неизвестно, от кого именно поступил звонок.

Ранее Путин подтвердил получение приглашения от президента США Дональда Трампа в «Совет мира». Окончательное решение по участию в инициативе будет принято после всестороннего анализа.

