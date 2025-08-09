сегодня в 07:48

Текст мирного соглашения Армении и Азербайджана будет опубликован 11 августа

Как рассказали в пресс-службе Армении, текст парафированного мирного соглашения между ними и Азербайджаном планируется опубликовать вечером 11 августа, сообщает ТАСС .

Текст соглашения в США подписали глава армянского МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

8 августа американский президент Дональд Трамп, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу в Вашингтоне. Главы трех государств подписали совместную декларацию по мирному урегулированию конфликта между Ереваном и Баку — о так называемом «Зангезурском коридоре» (он стал называться «Мостом Трампа»).

Похоже, что при этом Армения является проигравшей, так как она поступилась нацинтересами ради призрачных перспектив сотрудничества с Западом.

Ранее Пашинян заявил, что теперь между Арменией и Азербайджаном установлен мир.