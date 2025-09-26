Техническая новация: Нетаньяху прикрепил QR-код на пиджак во время речи в ООН

сегодня в 18:34

Биньямин Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН с QR-кодом

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступает на Генассамблее ООН с QR-кодом, который он прикрепил на лацкан пиджака, сообщает РИА Новости .

По ссылке с QR-кода сделан переход на информацию о злодеяниях палестинских боевиков 7 октября 2023 года.

Еще одной техновацией выступления премьер-министра стала трансляция его речи через громкоговорители на территории сектора Газа.

Ранее Израиль выступил против одностороннего заявления Великобритании, Канады и Австралии о признании палестинской государственности.

