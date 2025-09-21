В Израиле отвергли признание палестинского государства тремя странами
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Израиль выступил против одностороннего заявления Великобритании, Канады и Австралии о признании палестинской государственности, сообщает ТАСС.
МИД Израиля отметил, что подобные заявления «не способствуют миру». Внешнеполитическое ведомство считает, что они «еще больше дестабилизирует регион», что может негативно повлиять на достижение мирного соглашения в будущем.
Израиль отвергает признание государственности Палестины. Еврейское государство критикует другие страны за их политические жесты, направленные на то, чтобы заставить его признать границы Палестины, отметили в МИД.
В ведомстве считают, что вместо этого странам нужно сосредоточиться на оказании давления на ХАМАС.
Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «палестинского государства к западу от реки Иордан не будет».
Ранее независимость Палестины признали три могущественных страны мира. Это Великобритания, Канада и Австралия. Однако они сделали некие оговорки.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.