В Израиле отвергли признание палестинского государства тремя странами

Израиль выступил против одностороннего заявления Великобритании, Канады и Австралии о признании палестинской государственности, сообщает ТАСС .

МИД Израиля отметил, что подобные заявления «не способствуют миру». Внешнеполитическое ведомство считает, что они «еще больше дестабилизирует регион», что может негативно повлиять на достижение мирного соглашения в будущем.

Израиль отвергает признание государственности Палестины. Еврейское государство критикует другие страны за их политические жесты, направленные на то, чтобы заставить его признать границы Палестины, отметили в МИД.

В ведомстве считают, что вместо этого странам нужно сосредоточиться на оказании давления на ХАМАС.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «палестинского государства к западу от реки Иордан не будет».

Ранее независимость Палестины признали три могущественных страны мира. Это Великобритания, Канада и Австралия. Однако они сделали некие оговорки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.