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ТАСС: Путин провел кадровые перестановки в президентском Совете по кодификации

Глава РФ Владимир Путин внес некоторые изменения в состав президентского Совета по кодификации. Об этом сообщает ТАСС .

Председателем совета все так же будет глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. У него появится другой заместить — секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Заместителем председателя совета станет завкафедры гражданского права на юрфаке МГУ Евгений Суханов. Также в состав включены 22 человека.

Ранее Путин назначил Анну Цивилеву заместителем министра обороны РФ. Указ опубликован 17 августа 2024 года.