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Владимир Путин назначил Анну Цивилеву на новую должность в Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра обороны России Анны Цивилевой на новую должность в ведомстве, об этом свидетельствует указ главы государства, опубликованный на официальном сайте правовой информации .

«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в указе.

Документ вступил в законную силу со дня его подписания. Указ датирован 17 августа 2024 года.

Ранее Анна Цивилева занимала должность заместителя министра обороны России, она отвечала за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих. На эту должность она была назначена всего два месяца назад — 17 июня 2024 года.