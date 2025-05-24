ТАСС: глава МИД Турции Фидан приедет в Москву на встречу с Путиным

Глава турецкого МИД Хакан Фидан с рабочим визитом посетит Москву 26 и 27 мая, где встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а также президентом Владимиром Путиным. О готовящейся поездке ТАСС рассказал осведомленный источник.

«В ходе визита, как ожидается, Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным и встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, запланированы двусторонние встречи турецкого министра с помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Андреем Белоусовым», — говорится в сообщении источников.

Фидан с российскими коллегами будет обсуждать в том числе двусторонние отношения Москвы и Анкары, торговые отношения и взаимодействия в сферах энергетики и туризма.

Будут ли стороны обсуждать украинский конфликт, не уточняется.

Ранее Хакан Фидан участвовал в первом раунде возобновившихся мирных переговоров между Россией и Украиной, который состоялся 16 мая в Стамбуле. По итогам этой встречи глава турецкого МИД заявил, что стороны пришли к принципиальному соглашению о новой встрече.

Состоявшиеся мирные переговоры в Стамбуле — это возобновившийся процесс, который по инициативе Киева был прерван еще в 2022 году.