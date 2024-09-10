ТАСС: Британия ввела санкции против ВКС России и иранского разработчика дронов

Соединенное Королевство ввело рестрикции против Воздушно-космических сил России, руководства военно-транспортной авиации и Государственного центра беспилотной авиации РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию санкционного списка на сайте правительства Великобритании.

Также под санкции Соединенного Королевства попали семь юридических и физических лиц из Ирана за то, что те якобы помогали России. Среди них оказалась и фирма Baharestan Kish Company — она специализируется на разработке БПЛА.

Помимо этого, под ограничения Лондона попали пять морских кораблей. В Великобритании считают их причастными к оказанию военной помощи России.

Ранее дискуссионный клуб «Валдай» опубликовал доклад о том, как Иран обходит санкции Запада. Тегеран научился использовать хитрые уловки и доставлять любые товары.