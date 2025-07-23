Tasnim: Иран, РФ и КНР провели переговоры по иранской ядерной программе

В Тегеране прошла 22 июля прошла трехсторонняя встреча между представителями Ирана, России и Китая, сообщает RT со ссылкой на агентство Tasnim.

На переговорах обсуждался вопрос урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

Отмечается, что участники подтвердили «искреннее намерение правительств своих стран продолжать тесные консультации для координации позиций и действий и пришли к соглашению о том, что эти встречи продолжатся на различных уровнях между тремя странами в ближайшие недели».

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу со старшим советником Верховного руководителя Ирана Али Лариджани, который прибыл в Москву с особым поручением от аятоллы Али Хаменеи.

На переговорах в Кремле иранский представитель изложил позицию Тегерана по эскалации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло в ночь на 13 июня. Тогда Израиль нанес удар по Ирану с целью помешать Тегерану создать ядерное оружие на своей территории. После этого Иран начал наносить ответные удары по Тель-Авиву.