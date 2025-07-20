Россия и Иран договорились координировать действия по Ближнему Востоку

сегодня в 22:19

Президент России Владимир Путин провёл встречу со старшим советником Верховного руководителя Ирана Али Лариджани, который прибыл в Москву с особым поручением от аятоллы Али Хаменеи, сообщили в пресс-службе МИД России.

На переговорах в Кремле иранский представитель изложил позицию Тегерана по эскалации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.

Российская сторона, в свою очередь, подчеркнула необходимость деэскалации и поиска дипломатических решений.

«Мы выступаем за скорейшую стабилизацию обстановки в регионе и урегулирование всех спорных вопросов исключительно политическими методами», — заявили по итогам встречи в Кремле.

Обе страны подтвердили намерение укреплять двустороннее взаимодействие в условиях растущей геополитической напряжённости.