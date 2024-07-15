Тарабрин: Запад готовится обвинить РФ в применении химоружия на Украине

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что Запад уже готовится к тому, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия в зоне проведения специальной военной операции на Украине, пишет ТАСС .

Тарабрин заявил, что на самом деле Россия не только не использовала химоружие в зоне проведения СВО, но и такой угрозы с ее стороны в целом нет и не может быть в будущем.

Если соответствующие обвинения против РФ действительно выдвинут, то Москва пригласит экспертов ОЗХО, чтобы те предоставили доказательства об использовании Вооруженными силами России химоружия на Украине.

Ранее в Сети распространилась информация, что Украина совместно с США готовится подделать документы об использовании РФ химоружия. В подлоге доказательств также планирует участвовать Германия.