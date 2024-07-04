Такер Карлсон надеется на скорое интервью с Зеленским

«Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Путиным. Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится», — написал он в соцсети Х.

Весной Карлсон говорил, что Зеленский игнорирует его многочисленные просьбы об интервью.

Американский журналист пообщался с Владимиром Путиным в начале февраля текущего года. Президент России рассказал, в частности, о предпосылках конфликта на Украине и состоянии переговорного процесса.