Тайвань запускает «дипломатию дронов» для поставки БПЛА союзникам

Отмечается, что сначала запланированы поставки гражданских дронов, потом планируется поставлять БПЛА военного назначения, надводные и подводные дроны.

Дроны будут поставляться для Японии и Филиппин, а также союзников в Европе: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии.

Польша стала главным покупателем дронов у Тайваня в начале 2025 года. Согласно данным Focus Taiwan, тайваньский экспорт беспилотников вырос примерно в 7,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.