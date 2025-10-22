Тайвань запускает «дипломатию дронов» для поставки БПЛА союзникам
Представитель внешнеполитического ведомства острова Цзян Чжэньвэй заявил, что Тайвань запускает «дипломатию дронов» для поставки БПЛА своим дипломатическим партнерам, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что сначала запланированы поставки гражданских дронов, потом планируется поставлять БПЛА военного назначения, надводные и подводные дроны.
Дроны будут поставляться для Японии и Филиппин, а также союзников в Европе: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии.
Польша стала главным покупателем дронов у Тайваня в начале 2025 года. Согласно данным Focus Taiwan, тайваньский экспорт беспилотников вырос примерно в 7,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.