SZ: в Бельгии назвали условия для передачи российских активов Украине

сегодня в 23:21

Бельгия выдвинула три условия для использования российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер направил официальное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором обозначил требования для преобразования замороженных российских активов в кредиты для Украины, сообщает ТАСС.

Бельгия настаивает на предоставлении юридически обязывающих гарантий покрытия возможных убытков депозитария Euroclear, распределении судебных рисков между всеми странами ЕС и обязательном участии всех государств-членов, хранящих российские активы.

Депозитарий Euroclear, где размещено свыше 200 млрд евро российских средств, неоднократно предупреждал о последствиях экспроприации — от роста долговых обязательств ЕС до ответных мер России по изъятию европейских активов.

Ранее бельгийский премьер указывал, что спешка с использованием замороженных средств подорвет перспективы мирного урегулирования. В Москве заявили о подготовке ответных мер на случай конфискации активов.

