Еврокомиссия намерена защитить Украину от финансовых рисков
Евросоюз может заблокировать российские активы на декабрьском саммите
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о вероятном решении ЕС заморозить активы России на предстоящем саммите 18 декабря, сообщает «КоммерсантЪ».
По его словам, это станет «приоритетом номер один» и ключевым рычагом влияния на параметры будущего мирного урегулирования.
Как отметил Барро, европейские страны планируют создать механизм защиты Украины от экономических трудностей в ближайшие два года.
Ранее бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, предупредил о возможном росте долговых обязательств ЕС в случае их использования.
