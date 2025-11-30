Еврокомиссия намерена защитить Украину от финансовых рисков

сегодня в 02:48

Евросоюз может заблокировать российские активы на декабрьском саммите

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о вероятном решении ЕС заморозить активы России на предстоящем саммите 18 декабря, сообщает «КоммерсантЪ» .

По его словам, это станет «приоритетом номер один» и ключевым рычагом влияния на параметры будущего мирного урегулирования.

Как отметил Барро, европейские страны планируют создать механизм защиты Украины от экономических трудностей в ближайшие два года.

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, предупредил о возможном росте долговых обязательств ЕС в случае их использования.

