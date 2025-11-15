Глава Euroclear через суд хочет блокировать решения ЕС о конфискации активов РФ

Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен заявила, что в случае необходимости обратится в суд, чтобы добиться блокировки решений Евросоюза о конфискации замороженных российских активов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Monde.

Глава депозитария заявила, что компания будет действовать строго в рамках действующего законодательства и самостоятельно определит возможные шаги. Урбен не исключила, что организация может обратиться в суд, если европейские власти попытаются заставить депозитарий выполнить определенные требования. Она также отметила значительное расширение юридического подразделения — с момента 2022 года штат вырос со всего десяти специалистов до двухсот человек.

На данный момент на счетах Euroclear заморожены российские средства на сумму 193 миллиарда евро, включая 180 миллиардов евро активов Центробанка России. При этом данная сумма представляет собой незначительную часть от всех средств депозитария, общий объем которых достигает 42,5 триллиона евро.

По мнению Урбен, изъятие российских средств, даже если оно будет проведено под различными предлогами, может серьезно навредить экономике еврозоны в целом. Она отметила, что в личных разговорах представители иностранных государств высказывают ей серьезные опасения по поводу такого сценария. Урбен предупредила, что если замороженные активы России направят, к примеру, на кредитование Украины, это заставит зарубежных инвесторов уменьшить вложения в европейскую валютную зону, что плохо скажется на способности Европы покрывать финансовые нужды.

Она подчеркнула необходимость проявлять максимальную осторожность, поскольку подобные действия идут вразрез с нормами международного права о неприкосновенности государственного имущества.

Урбен также обратила внимание, что Москва получит возможность обратиться в суд в подобной ситуации. Она также пояснила, что российская сторона сможет потребовать возврата своих финансов после завершения военных действий и отмены санкций. При этом Урбен выразила неопределенность относительно того, каким образом Euroclear сможет рассчитаться с Россией, если замороженные средства направят на кредитование или изымут окончательно.

Представительница также сообщила, что предложение германского канцлера Фридриха Мерца о формировании общеевропейского финансового инструмента для выделения Украине 140 миллиардов евро за счет заблокированных российских средств стало для нее неожиданностью. О данной инициативе она узнала через прессу.

