Сырский назначил нового командующего ВВС Украины

сегодня в 21:09

«Генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ», — говорится в сообщении со ссылкой на Telegram-канал украинского ведомства.

До этого Кривоножко командовал Центром Воздушных сил ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука* после потери из-за «дружественного огня» американского истребителя F-16.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга