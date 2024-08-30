Сырский назначил нового командующего ВВС Украины
Генерал Кривоножко возглавил ВВС Украины
Главком ВС Украины Александр Сырский назначил врио командующего Воздушными силами ВСУ генерала Анатолия Кривоножко, пишет ТАСС.
«Генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ», — говорится в сообщении со ссылкой на Telegram-канал украинского ведомства.
До этого Кривоножко командовал Центром Воздушных сил ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука* после потери из-за «дружественного огня» американского истребителя F-16.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга