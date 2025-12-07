Сын Трампа возмутился суперкарами с украинскими номерами в Монако

«Летом я был со своей прекрасной девушкой Беттиной в Монако, и мы ездили там на машине. В обычный день 50% суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это все — были с украинскими номерами», — сказал Трамп-младший.

Он задался вопросом, действительно ли все это было заработано на Украине.

По его словам, Украина — небогатая страна, к тому же ее высокопоставленных чиновников обвиняют в присвоении сотен миллионов долларов.

Также бизнесмен вспомнил, что был на Украине 20 лет назад, там не было изобилия богатства. А сейчас вторых лиц государства арестовывают за кражу сотен миллионов долларов.

