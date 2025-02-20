Сын Трампа поиздевался над танцующим под «Дискотеку авария» Зеленским

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Сын президента США Дональд Трамп-младший в соцсети X разместил видео танцующего Владимира Зеленского и предложил ему победить без денег США, сообщает РИА Новости .

«Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть войну без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет», — написал Дональд Трамп-младший в соцсети Х.

К записи он приложил видео с танцующим в красной, похожей на женскую, одежду Зеленским, под песню «Новогодняя» группы «Дискотека Авария».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получила 350 млрд долларов от Вашингтона, но Зеленский не смог пояснить и половину этой суммы.