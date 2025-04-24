Сын Трампа обвинил Зеленского, комментируя «самую легкую уступку» в виде Крыма
Фото - © Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America. Donald Trump, Jr., CC BY-SA 2.0/Wikipedia.org
Украинский президент Владимир Зеленский не заинтересован в наступлении мира в его стране, заявил сын главы США Дональд Трамп-младший в своем X-аккаунте. Такими словами он прокомментировал слова спецпредставителя американского лидера Дэвида Сакса, что Крым «должен стать самой легкой уступкой для Зеленского».
Сакс писал, что Крым находился в составе России в течение последнего десятилетия. По его словам, львиная доля крымчан также хочет быть гражданами России и является русскими по национальности, что подтверждают западные опросы.
Кроме того, Украина не сможет захватить Крымский полуостров военным путем, подчеркнул спецпредставитель президента Дональда Трампа по искусственному интеллекту и криптовалютам. В связи с этим он сделал вывод, что для Зеленского Крым должен оказаться «самой легкой уступкой».
«Для тех, кто невнимательно читал: Зеленский не хочет мира», — написал сын американского лидера, комментируя публикацию Дэвида Сакса.
Тем временем миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поддержал критику Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского.