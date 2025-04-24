Сын Трампа обвинил Зеленского, комментируя «самую легкую уступку» в виде Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский не заинтересован в наступлении мира в его стране, заявил сын главы США Дональд Трамп-младший в своем X-аккаунте . Такими словами он прокомментировал слова спецпредставителя американского лидера Дэвида Сакса, что Крым «должен стать самой легкой уступкой для Зеленского».

Сакс писал, что Крым находился в составе России в течение последнего десятилетия. По его словам, львиная доля крымчан также хочет быть гражданами России и является русскими по национальности, что подтверждают западные опросы.

Кроме того, Украина не сможет захватить Крымский полуостров военным путем, подчеркнул спецпредставитель президента Дональда Трампа по искусственному интеллекту и криптовалютам. В связи с этим он сделал вывод, что для Зеленского Крым должен оказаться «самой легкой уступкой».

«Для тех, кто невнимательно читал: Зеленский не хочет мира», — написал сын американского лидера, комментируя публикацию Дэвида Сакса.

Тем временем миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поддержал критику Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского.