Маск поддержал Трампа в его критике Зеленского

Бизнесмен и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поддержал критику американского президента Дональда Трампа в адрес его коллеги с Украины Владимира Зеленского, сообщает RT .

«Именно», — написал миллиардер в социальной сети X.

Так он отреагировал на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса с критикой Трампа в адрес украинского лидера.

Ранее американский президент обвинил Зеленского в том, что тот срывает мирные переговоры, и заявил, что он может полностью потерять Украину.