SWIFT, Mastercard и рейсы в США: почему сейчас этого ждать не стоит

Многие наблюдатели ожидают, что уже завтра Россию переподключат к SWIFT, для нее откроется доступ к Mastercard, а из Шереметьева самолеты снова полетят в Нью-Йорк и обратно, но этого в результате переговоров в Стамбуле не будет, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Я бы предостерег всех от избыточных ожиданий от происходящей сегодня в Стамбуле встречи между работниками внешнеполитических ведомств России и США. Сейчас, к сожалению, многие наблюдатели ожидают, что уже прям вот буквально завтра Россию переподключат к SWIFT, что у нас откроется доступ к банковским картам Mastercard, что у нас буквально послезавтра из Шереметьева самолеты снова полетят в Нью-Йорк и обратно. Нет, безусловно, ничего этого не произойдет», — сказал Сипров.

Он пояснил, что дипломаты сосредоточились на решении значительного количества вопросов технического характера, которые позволят нормализовать работу МИД РФ в Штатах, а американского Госдепа — в России.

«Эта нормализация является необходимым условием для выхода стран на нормальный диалог, для обеспечения работы разных площадок, в том числе и направленных на развитие торгово-экономических отношений, направленных на развитие, восстановление культурных связей, восстановление транспортных коммуникаций, взаимодействие в финансовой сфере и так далее», — рассказал политолог.

Сипров также привел в пример слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он отметил, что сторонам необходимо устранить раздражители, которые возникли во взаимодействии внешнеполитических ведомств.