Свыше 2,5 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным
Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости
Штаб «Народного фронта» принял свыше 2,5 млн обращений граждан к президенту РФ Владимиру Путину перед прямой линией, сообщает ТАСС.
Глава государства проведет совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию в пятницу. Она начнется в эфире в 12:00.
Сейчас уже принято и обработано более 2 млн. 532 тыс. обращений в различных форматах. Но заявки от россиян будут принимать вплоть до завершения программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
В лидерах по числу заявок остается Москва — из города поступает около 15% обращений, а еще в топе Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.
По статистике, приведенной ТВ-каналом «Россия-24», самым популярным способом обращения стал звонок в кол-центр, он принял 1 147 738 заявок. Сообщений в формате СМС и ММС поступило 489 111 заявок.
