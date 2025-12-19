Свыше 2,5 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным

Глава государства проведет совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию в пятницу. Она начнется в эфире в 12:00.

Сейчас уже принято и обработано более 2 млн. 532 тыс. обращений в различных форматах. Но заявки от россиян будут принимать вплоть до завершения программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

В лидерах по числу заявок остается Москва — из города поступает около 15% обращений, а еще в топе Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.

По статистике, приведенной ТВ-каналом «Россия-24», самым популярным способом обращения стал звонок в кол-центр, он принял 1 147 738 заявок. Сообщений в формате СМС и ММС поступило 489 111 заявок.

