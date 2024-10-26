Свыше 130 жалоб о нарушениях на выборах поступило в ЦИК Грузии

В ЦИК Грузии заявили о поступлении в окружные избирательные комиссии 133 жалоб о нарушениях на выборах, сообщает « Интерфакс ».

Пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани отметила, что в основном жалобы касаются тайны голосования, правил маркировки, выдворения с участка, нарушения прав наблюдателей.

Также некоторые заявители рассказали о неких происшествиях за пределами участков, случаях агитации и даже нарушения законодательства. Иоселиани отметила, что все жалобы будут изучены.

В Грузии в субботу проходят парламентские выборы. Явка избирателей по состоянию на 15:00 по тбилисскому времени была 41,62%. Всего к тому моменту пришли проголосовать почти 1,5 млн человек.

Ранее стало известно, что грузинские избиратели подрались во время выборов в парламент. Это произошло прямо на одном из участков.