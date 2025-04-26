SVT: в Швеции хотят экспроприировать православную церковь из-за «шпионажа»

Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия хочет экспроприировать храм Казанской иконы Божией Матери в Вестеросе, поскольку он находится рядом с якобы «стратегически важным» аэропортом. Таким образом церковное учреждение подозревают в «будущем шпионаже», сообщает Lenta со ссылкой на телеканал SVT.