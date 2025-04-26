SVT: в Швеции хотят экспроприировать православную церковь из-за «шпионажа»
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Правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия хочет экспроприировать храм Казанской иконы Божией Матери в Вестеросе, поскольку он находится рядом с якобы «стратегически важным» аэропортом. Таким образом церковное учреждение подозревают в «будущем шпионаже», сообщает Lenta со ссылкой на телеканал SVT.
Здание РПЦ хотят перенести в другое место. Человек, который руководит местной коммуной, получал предложения о переносе объекта.
Органы местного самоуправления планируют высказать свое решение в мае.
Ранее в РПЦ назвали запрет носить крестик на металлической цепочке притянутым за уши.