По данным Службы внешней разведки РФ, Белый дом осознал бессмысленность надежд на стратегическое поражение России. США, не задумываясь, могут заменить Зеленского, чьи полномочия президента Украины закончились в мае, на более подходящую кандидатуру.

Таким кандидатом в Вашингтоне назвали бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению Белого дома, он будет приемлемым для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта.

На Украине остро встал вопрос о легитимности Зеленского в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые не проводятся во время военного положения. Полномочия президента по конституции истекли в ночь на 21 мая. На Западе также обеспокоены этим.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, кому по закону должна перейти власть на Украине. По мнению российского лидера, полномочия верховной власти должны передаться спикеру парламента.