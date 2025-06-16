Украина и ЕС планируют организовать изощренные провокации в отношении России. Они собираются сделать это на фоне увеличения количества проблем у ВСУ в зоне боевых действий и «морального истощения украинского общества» в тылу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) РФ.

Там отметили, что Киев вместе с Лондоном подготавливают провокации в Балтийском море. В рамках одного из сценариев, Украина и Великобритания хотят инсценировать российский удар торпедой по кораблю ВМС Соединенных Штатов.

Киев уже отправил Лондону торпеды, изготовленные в СССР и России. Согласно планам, часть из них сдетонирует на «безопасном расстоянии» от корабля ВМС США. Одна не станет взрываться и будет продемонстрирована общественности, как «доказательство злонамеренных действий» РФ. Силовики соседней страны готовы организовать инсценировку.

Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что военная промышленность Сербии пытается «выстрелить в спину» России. Страна и дальше передает оружие Киеву, хотя заявляет о своем нейтралитете.