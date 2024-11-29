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СВР РФ: в НАТО все больше склоняются к заморозке конфликта на Украине

В Североатлантическом альянсе все больше склоняются к тому, что конфликт между Россией и Украиной необходимо заморозить. Западу нужно это, чтобы вернуть боеспособность ВСУ и попытаться устроить реванш, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Страны НАТО уже создают на территории Украины учебно-тренировочные центры. На них пройдет обучение примерно 1 млн жителей соседней страны, которых в будущем мобилизуют, отметили в СВР.

По данным разведки, на Западе поняли, что не смогут нанести России стратегическое поражение в ходе украинского конфликта. Именно поэтому странам НАТО необходимо «заморозить» боевые действия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью агентства Reuters о возможной остановке конфликта на Украине. Москва не рассматривает возможность «заморозки» противостояния. Единственный вариант его достижения — добиться целей СВО.